E.E.: To κόστος της διεύρυνσης τρομάζει τους Ευρωπαίους

Στη Γρανάδα για τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας έφθασε πριν από λίγη ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω της πλατφόρμας X.

«Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι», τόνισε στην ανάρτησή του, για να προσθέσει: «Εργαζόμαστε από κοινού με τους εταίρους μας για την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ιδιαίτερα της περιφερειακής. Η Ουκρανία έχει ουσιαστικές προτάσεις να καταθέσει σχετικά».

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.

Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.

We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…

