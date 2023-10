Xάρκοβο: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν κατάστημα – Τουλάχιστον 49 νεκροί

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός εξάχρονου αγοριού, έχασαν τη ζωή τους στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικό χτύπημα, όπως υποστηρίζουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι ένα κατάστημα χτύπηθηκε στο χωριό Χρόζα στην περιοχή Κουπιάνσκ της επαρχίας του Χαρκόβου. Αξιωματούχοι δημοσίευσαν πλάνα με διασώστες να σκαρφαλώνουν μέσα στα ερείπια.

#Ukraine 🇺🇦: footage from the site of the Russian strike in the village of Hroza in #Kharkiv region.

Rescue workers look through the rubble of the destroyed grocery store for people. pic.twitter.com/1JPp9NoiKF

