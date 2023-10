Ο Πούτιν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πυρηνικών δοκιμών – Σφοδρή επίθεση κατά της Δύσης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι «η Δύση έχει χάσει την επαφή της με την πραγματικότητα» στον πόλεμο της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι εάν οι δυτικοί ηγέτες δεν θυμούνται πώς συμβιβάζεσαι, τότε ο κόσμος θα δει πού οδηγεί μια τέτοια αλαζονεία.

Στην ετήσια ομιλία του στη Λέσχη Συζήτησης Valdai, στο Σότσι, ο Ρώσος πρόεδρος μοιράστηκε τις σκέψεις του πάνω σε μία γκάμα θεμάτων, που κυρίως περιστρέφονταν γύρω από τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τον τρόπο που ο ίδιος ερμηνεύει την πραγματικότητα.

Σε μία αποστροφή της ομιλίας του, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πυρηνικών δοκιμών, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είμαι έτοιμος να πω αν χρειάζεται να κάνουμε πυρηνικές δοκιμές ή όχι», για να προσθέσει στη συνέχεια: «Θεωρητικά, θα μπορούσαμε να ανακαλέσουμε τη ρωσική επικύρωση της συνθήκης απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ήταν ακόμα πιο εύγλωττος: «Αν η Ρωσία δεχτεί επίθεση δεν υπάρχουν πιθανότητες επιβίωσης για κανέναν».

Putin again claims that Russia didn’t start the war.

He shamelessly lies from morning to evening.

Russia attacked Ukraine in 2014 and in 2022.

Ukraine never attacked Russia.

Via @nexta_tv pic.twitter.com/twGdRkjK3J

