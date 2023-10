Συρία: Το χρονικό της κατάρριψης τουρκικού drone από τις ΗΠΑ

Ουπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογο του μετά την κατάρριψη ενός τουρκικού drone, που επιχειρούσε κοντά σε αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία.

Αμερικανικά F-16 κατέρριψαν το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, επιχειρούσε πολύ κοντά στα αμερικανικά στρατεύματα. Οπως υποστήριξαν, ο αμερικανικός στρατός είχε προειδοποιήσει την Τουρκία για την επικίνδυνη εγγύτητα της ακτίνας δράσης του drone.

Ο Οστιν επαναβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «παραμένουν στη Συρία αποκλειστικά για την υποστήριξη της μαχής κατά του ISIS» και αναγνώρισε τις «εύλογες ανησυχίες ασφαλείας της Τουρκίας». Ο ίδιος «υπογράμμισε τη σημασία του στενού συντονισμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου».

Σύμφωνα με ανταποκρίτρια του Politico στο Πεντάγωνο, ο εκπρόσωπος Πατ Ράιντερ πρόσθεσε ότι στις 7:30 π.μ. τοπική ώρα οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν drone να διεξάγουν αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή της Χασάκα της Συρίας. Ορισμένες από αυτές τις επιδρομές ήταν εντός της απαγορευμένης ζώνης επιχειρήσεων, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από τις αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες βρήκαν κάλυψη σε καταφύγια.

Σύμφωνα με το Politico, περίπου στις 11:30 τοπική ώρα, ένα τουρκικό drone εισήλθε εκ νέου στην απαγορευμένη ζώνη με κατεύθυνση προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι αμερικανικές δυνάμεις. Οι διοικητές εκτίμησαν ότι το UAV, το οποίο πλέον απείχε λιγότερο από μισό χιλιόμετρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, αποτελούσε δυνητική απειλή και τα αμερικανικά μαχητικά F-16. Η στρατιωτική διοίκηση αποφάσισε την κατάρριψη του drone από αμερικανικά F-16.

NEW: A U.S. jet fighter shot down a Turkish drone in Syria after it was deemed a threat to U.S. forces in northeast Syria, a person familiar with the episode told WSJ

• A US official said they were aware that it was a Turkish drone pic.twitter.com/FNnRxCuCr3

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 5, 2023