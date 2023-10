Σαρλ Μισέλ: Η Ε.Ε. πρέπει να προετοιμαστεί για τη διεύρυνση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι η σημερινή άτυπη σύνοδος κορυφής των ηγετών θα είναι «σημαντική», διότι αποτελεί την αφετηρία για συζήτηση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ατζέντα.

«Η διεύρυνση σημαίνει ότι οι υποψήφιες χώρες έχουν να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της Ε.Ε., πρέπει να προετοιμαστούμε», ανέφερε.

Υπάρχουν τρία ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με τον Μισέλ: «Τι θέλουμε να θέσουμε ως προτεραιότητα στο μέλλον, πώς θα αποφασίσουμε από κοινού και πώς θα προετοιμαστούμε».

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν να έρθουν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. «Θα εργαστούμε πολύ σκληρά για να σημειώσουμε πρόοδο», τόνισε ο Μισέλ.

«Ολοι μας έχουμε διάβασμα» σχετικά με τη διεύρυνση, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά την άφιξή της στη σύνοδο κορυφής της Γρανάδας σήμερα το πρωί.

«Φυσικά, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να μελετήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ενωση», πρόσθεσε η ίδια.

Ωστόσο, όπως τόνισε η επικεφαλής της Επιτροπής, «και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να διαβάσουμε».

Η Επιτροπή, ανέφερε, «θα εργαστεί για μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για τη διεύρυνση».

«Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία ανέφερε πως σκοπεύει να ασκήσει πιέσεις στους ηγέτες σχετικά με τη μετανάστευση, τη διεύρυνση και τα οικονομικά της Ε.Ε.

Europe must reform.

At today’s EUCO, I will call for:

– the delivery of a strong and workable migration deal before end of term

– a kick-start of the enlargement process

– a credible and revised long-term EU budget

The world is changing, and we must adapt with it. pic.twitter.com/Y9behL7rAh

— Roberta Metsola (@EP_President) October 6, 2023