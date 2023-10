Πρέσβης Ισραήλ: Ευχαριστώ την Ελλάδα και τον πρωθυπουργό

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα που στέκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή με το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς, εκφράζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ισραηλινός πρέσβης στη χώρα μας Νόαμ Κατς.

Επίσης, ο Ισραηλινός πρέσβης αναπαράγει και την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «Καταδικάζω απερίφραστα τη σημερινή αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Thank you PM and thank you Greece for standing at this very difficult moment with Israel and Israelis. https://t.co/RBSW44amCR

— 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 7, 2023