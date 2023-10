Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ενέκρινε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ

Πράσινο φως να προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, που συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τόνισε ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ και υποστηρίζουν πλήρως το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου είπε στον Μπάιντεν ότι θα υπάρξει «παρατεταμένη και έντονη στρατιωτική εκστρατεία», αλλά «το Ισραήλ θα κερδίσει».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις φρικτές επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας για τις ζωές των Ισραηλινών που χάθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις».

We unequivocally condemn the appalling attacks by Hamas terrorists against Israel. We stand in solidarity with the government and people of Israel and extend our condolences for the Israeli lives lost in these attacks.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 7, 2023