Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς έχει αιχμαλωτίσει στρατιώτες και πολίτες

Οισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από τη Χαμάς και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαψεύδουν πληροφορίες ότι στρατηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έχει απαχθεί.

“The purpose of the #Hamas operation in #Israel is to take hostages,” said Dawood Shihab, a spokesman for the Palestinian Islamic Jihad group.

He said it was needed for two purposes – the exchange of #Palestinians in Israeli prisons and to prevent an Israeli ground operation in… pic.twitter.com/WZ30vcvHd4

— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023