Μέση Ανατολή: Ξεπερνούν τους 600 οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Πάνω από 600 νεκρούς μετρούν και οι δύο πλευρές μέσα σε 24 ώρες ανάφλεξης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων από το Σάββατο, σύμφωνα με τις αρχές.

Τουλάχιστον 313 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, και σχεδόν 2.000 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα από το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Οχθη, εκ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός εκκενώνει ισραηλινούς οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα. Υπάρχουν ακόμα οκτώ σημεία στο νότιο Ισραήλ όπου ο στρατός κάνει έρευνες για πιθανούς επιτιθέμενους, δήλωσε ο κ. Χεχτ.

Οι εικόνες που φτάνουν από την απρόσμενη επίθεση των Παλαιστινίων το Σάββατο κοντά σε κιμπούτζ στο νότιο Ισραήλ είναι αποκαρδιωτικές.

