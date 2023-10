Η Ε.Ε. πάγωσε τη βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό εξέταση όλη την αναπτυξιακή της βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους, ύψους 691 εκατομμυρίων ευρώ, και ανέστειλε όλες τις πληρωμές μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Η κλίμακα του τρόμου και της βαρβαρότητας εναντίον του Ισραήλ και του λαού του είναι ένα σημείο καμπής», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ολιβερ Βαρχελί. Ο ίδιος τόνισε ότι όλες οι νέες προτάσεις για την παλαιστινιακή βοήθεια αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας.

«Τα θεμέλια για την ειρήνη, την ανοχή και τη συνύπαρξη πρέπει τώρα να εξετασθούν. Η υποκίνηση μίσους, η βία και η εξύμνηση του τρόμου έχουν δηλητηριάσει τα μυαλά πάρα πολλών. Χρειαζόμαστε δράση και τη χρειαζόμαστε τώρα».

October 9, 2023