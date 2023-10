Ισραήλ: O πρωταγωνιστής του «Fauda» πήγε στην πρώτη γραμμή της μάχης

Ο Λίορ Ραζ πρωταγωνιστής της σειράς «Fauda» («χάος», στα αραβικά) βρίσκεται και αυτός στο πεδίο της μάχης στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας.

Ο ηθοποιός πήγε στην πόλη Σδερότ, μαζί με τον συνδημιουργό της σειράς Αβι Ισαχάρωφ και τον πρόεδρο της δεξαμενής σκέψης Israel Democracy Institute, κοινοποιώντας μάλιστα σχετικό βίντεο.

«Μαζί με τον Γιονάχαν Πλέσνερ και τον Αβι Ισαχάρωφ, κατευθύνθηκα προς τα νότια για να ενωθώ με εκατοντάδες γενναίους εθελοντές των “Brothers in Arms” που εργάστηκαν ακούραστα για να βοηθήσουν τον πληθυσμό στο νότιο Ισραήλ. Μας έστειλαν στη βομβαρδισμένη πόλη Σδερότ για να απεγκλωβίσουμε 2 οικογένειες», έγραψε στο X (πρώην Twitter).

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave “brothers in arms” volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM

— Lior Raz (@lioraz) October 9, 2023