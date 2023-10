Μπορέλ: Μια συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων θα ήταν άδικη

Διά στόματος του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, η Ενωση στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ, ενάντια σε οποιοδήποτε σχέδιο συλλογικής τιμωρίας των Παλαιστινίων, αναφορικά με την άγρια επίθεση που έχει εξαπολύσει η Χαμάς.

«Δεν είναι όλοι οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες. Μια συλλογική τιμωρία εναντίον των Παλαιστινίων θα είναι άδικη και μη παραγωγική, θα είναι ενάντια στο συμφέρον μας και ενάντια στο συμφέρον της ειρήνης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπορέλ.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στο Μουσκάτ του Ομάν, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής γνωστοποίησε την απόφαση να συνεχισθεί η στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών θεώρησε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας προς την Παλαιστινιακή Αρχή και οι οφειλόμενες πληρωμές δεν πρέπει να καθυστερήσουν», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Τόνισε ότι αυτή είναι μία κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία πρέπει να θυμόμαστε ότι «η απάντηση στη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς» προκαλεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται, βάσει του διεθνούς δικαίου.

