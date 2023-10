C-130 του Ισραήλ στην Αθήνα για αδειούχους στρατιώτες που στέλνονται στο μέτωπο

Ενα στρατιωτικό αεροσκάφος του Ισραήλ παρέλαβε από την Αθήνα στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) που βρίσκονταν με άδεια στη χώρα μας, για να τους μεταφέρει πίσω στην πατρίδα τους, εν μέσω του αιματηρού πολέμου με τη Χαμάς.

Το αεροσκάφος τύπου KC-130HI θα μεταφέρει δεκάδες στρατιώτες στο Ισραήλ, όπου διαρκώς ενισχύονται οι γραμμές του μετώπου. Βίντεο από την κινητοποίηση στο αεροδρόμιο, κυκλοφόρησε στα social media.

Video from last night shows 435, a KC-130HI of #Israeli Air Force in #Athens to airlift tens of #IDF soldiers who were on vacation in #Greece, to #Israel in-order to participate in the #OperationIronSwords against #Hamas terrorists. pic.twitter.com/qm96vsG7s6

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 10, 2023