H ΝASA αποκάλυψε τα ευρήματα από τον αστεροειδή Bennu

ΗNASA έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το σφραγισμένο κάνιστρο που επέστρεψε στη Γη τον περασμένο μήνα το οποίο μετέφερε το μεγαλύτερο δείγμα που ανασύρθηκε ποτέ από την επιφάνεια ενός αστεροειδούς.

Το υλικό που συνέλεξε το διαστημικό σκάφος OSRIS-REx πριν από τρία χρόνια από τον αστεροειδή Bennu αποκαλύφθηκε στο Διαστημικό Κέντρο Johnston της NASA στο Χιούστον, λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την πτώση του με αλεξίπτωτο στην έρημο της Γιούτα.

Ο Bennu περιέχει ορισμένα από τα αρχαιότερα στοιχεία που δημιουργήθηκαν στο ηλιακό μας σύστημα και η μελέτη τους αναμένεται να φωτίσει με νέους τρόπους τις απαρχές του. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι περιέχει στοιχεία με βάση τον άνθρακα και μέταλλα που περιέχουν νερό. Με αυτά, οι επιστήμονες ελπίζουν να καταλάβουν τα συστατικά που χρειάζονται για να φτιαχτούν πλανήτες σαν τους δικούς μας και να δημιουργηθούν περιβάλλοντα κατάλληλα για την ανάπτυξη.

EXCITING SPACE NEWS! 👏

Initial studies of the asteroid Bennu sample collected by NASA’s #OSIRISREx spacecraft show evidence of water and high-carbon content, which together could indicate the building blocks of life!

READ MORE >> https://t.co/5eLMQ6NK33 pic.twitter.com/BvkRk23P1D

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) October 11, 2023