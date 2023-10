Ινδία: Εκτροχιασμός τρένου με τουλάχιστον 4 νεκρούς

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 80 τραυματίστηκαν όταν τρένο εξπρές εκτροχιάστηκε την Τετάρτη στο ινδικό κρατίδιο του Μπιχάρ, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της περιοχής.

Είκοσι ένα βαγόνια του τρένου North-East Express, που εκτελεί δρομολόγια από το Νέο Δελχί προς το Ασάμ, εκτροχιάστηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Ραγκουνάθπουρ γύρω στις 9.35 μ.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη (7.05 μ.μ. ώρα Ελλάδος), είπε ο Ταρούν Πρακάς, γενικός διευθυντής της εταιρείας σιδηροδρόμων East Central Railway.

Τρία από τα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν έχουν ανατραπεί, είπε αξιωματούχος της αστυνομίας. Η αιτία του εκτροχιασμού δεν έχει γίνει γνωστή προς το παρόν.

Αρκετά άλλα επιβατικά και εμπορευματικά τρένα υποχρεώθηκαν σε αλλαγή πορείας λόγω του ατυχήματος, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Σιδηροδρόμων της Ινδίας, Ασουίνι Βέισναου, δήλωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) ότι η εκκένωση και η διάσωση του τρένου ολοκληρώθηκαν.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε σε ανάρτησή του την οδύνη για την απώλεια ζωής λόγω τους εκτροχιασμού του τρένου, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προσευχόμενος για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Pained by the loss of lives due to the derailment of a few coaches of the North East Express. Condolences to the bereaved families. I pray for a quick recovery of the injured. Authorities are providing all possible assistance to all those affected: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2023