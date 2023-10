Ταγιάνι από Ισραήλ: «Προτεραιότητα για την Ιταλία η διάσωση των ομήρων»

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, έφτασε πριν από λίγο στο Ισραήλ, όπου θα έχει συναντήσεις με πολιτικούς αλλά και με τους συγγενείς των τριών Ιταλοϊσραηλινών αγνοουμένων.

«Η προτεραιότητα για τη χώρα μας είναι η διάσωση των αγνοουμένων, δεν πρόκειται για στρατιώτες και είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι», δήλωσε ο Ταγιάνι.

The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation @Antonio_Tajani is on a mission to #Israele and #Jordan

.@ItalyinIsrael @ItalyinJordan pic.twitter.com/vHImWNDbS2

— Italy MFA (@ItalyMFA_int) October 13, 2023