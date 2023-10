NASA: Ξεκίνησε το ταξίδι για τον «χρυσό» αστεροειδή

Η NASA εκτόξευσε τον πύραυλο SpaceX Falcon Heavy από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα με αποστολή την εξερεύνηση του αστεροειδούς 16 Psyche.

Ο αστεροειδής 16 Psyche ανακαλύφθηκε το 1852 από τον Ιταλό αστρονόμο Aνιμπάλε Ντε Γκράσπαρις. Εχει διάμετρο 240 χιλιομέτρων και πιστεύεται πως είναι το απομεινάρι (πυρήνας) ενός μεγαλύτερου σώματος, διαμέτρου τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων.

NOW: Watch the #MissionToPsyche spacecraft launch on a @SpaceX Falcon Heavy rocket from @NASAKennedy to a metal-rich asteroid.🚀 https://t.co/iNkvovsYpH

— NASA (@NASA) October 13, 2023