Η Χαμάς πυροβολούσε όσους κρύβονταν στις υπαίθριες τουαλέτες του φεστιβάλ Supernova

Νέο οπτικοακουστικό υλικό δείχνει τους μαχητές της Χαμάς να ανοίγουν πυρ εναντίον ανθρώπων που κρύβονταν σε φορητές τουαλέτες στο υπαίθριο φεστιβάλ κοντά στο Ρεχίμ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το βίντεο που προέρχεται από την κάμερα GoPro ενός Παλαιστίνιου της Χαμάς δείχνει να ανοίγει πυρ στις κλειστές πόρτες των υπαίθριων τουαλετών. Αλλες εικόνες που δημοσίευσε η ομάδα South First Responders δείχνουν μεγάλη ποσότητα αίματος σε μία από τις τουαλέτες.

Footage obtained from the GoPro camera of a Palestinian terrorist shows how during the massacre at the outdoor festival near Re’im, terrorists open fire at the toilets where people were hiding following the first wave of infiltrators. Via South First Responders pic.twitter.com/SKj67Lrgol

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 13, 2023