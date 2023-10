Φον Ντερ Λάιεν από το Κφαρ Αζά: Ανείπωτη φρίκη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Ευρώπη στέκεται «στο πλευρό του Ισραήλ», το οποίο έχει «το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του» απέναντι στις «θηριωδίες που διαπράττει η Χαμάς».

«Η Χαμάς είναι η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει. Οι ενέργειες της Χαμάς δεν έχουν καμία σχέση με τις νόμιμες φιλοδοξίες του παλαιστινιακού λαού. Αντίθετα, η φρίκη που εξαπέλυσε η Χαμάς προκαλεί μόνο περισσότερα βάσανα στους αθώους Παλαιστίνιους», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν από το Ισραήλ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη μαζί με τον πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Μιλώντας εξάλλου από το κιμπούτζ Κφαρ Αζά, μέρος όπου η Χαμάς διέπραξε σφαγές κατά αμάχων, η Φον Ντερ Λάιεν είπε: «Βρεθήκαμε στο Κφαρ Αζά. Ενα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη. Θρηνούμε μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων».

We were in Kfar Azza.

One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend.

The horror of what happened here is unspeakable.

We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3

