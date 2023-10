Βουλευτές ΗΠΑ: Πυρ ομαδόν κατά Τουρκίας για τη στήριξη στη Χαμάς

Μια επιστολή, οι συντάκτες της οποίας ζητούν να λογοδοτήσουν τα κράτη που υποστηρίζουν τη Χαμάς, άρχισε να κυκλοφορεί στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Jewish Insider, έχει ήδη συγκεντρώσει περί τις 50 υπογραφές Αμερικανών βουλευτών προερχόμενων και από τα δύο κόμματα.

Η εν λόγω επιστολή ζητά από τη διοίκηση Μπάιντεν να ασκήσει πιέσεις σε χώρες όπως είναι το Ιράν, το Κατάρ και η Τουρκία για τον ρόλο που εκείνες έχουν διαδραματίσει στηρίζοντας την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

The letter, addressed to @POTUS is set to “urge Administration to take all necessary steps to cut off Iranian funding sources.” It will further state that “US must also put significant pressure on Qatar and Türkiye to cease their support for Hamas and expel Hamas leadership that… https://t.co/FOng2ni4Iy

— Lena Argiri (@lenaargiri) October 13, 2023