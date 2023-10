ΗΠΑ: Εφοριακός θα «πληρώσει» ακριβά τους φόρους του Ντόναλντ Τραμπ

Ενοχος δήλωσε πρώην ιδιωτικός υπάλληλος συνεργαζόμενος με την αμερικανική εφορία, ο οποίος κατηγορείται πως «έκλεψε» προσωπικά φορολογικά δεδομένα του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα έδωσε στη δημοσιότητα. Ο Τσαρλς Λίτλτζον, που συνεργαζόταν με το IRS, το παναμερικανικό φορολογικό σώμα, φαίνεται πως έκλεψε επίσης δεδομένα από χιλιάδες άλλους πλούσιους Αμερικανούς πολίτες. Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκαν οποιονδήποτε συμβιβασμό με τον πρώην δημόσιο υπάλληλο και ζήτησαν από τους δικαστές να καταδικάσουν τον Λίτλτζον με τη βαρύτερη δυνατή ποινή που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τέτοιου είδους παραβάσεις. Ετσι ο 38χρονος βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με έως και 5 χρόνια φυλάκιση.

Η ποινή για τον Λίτλτζον, που οι κατηγορίες εις βάρος του σχετικά με τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων του Ντόναλντ Τραμπ του απαγγέλθηκαν πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, αναμένεται να ανακοινωθεί στις 29 Ιανουαρίου. Στο δικαστήριο, που συνεδρίασε την Πέμπτη, παραδέχτηκε τη μία εκ των κατηγοριών σχετικά με την αποκάλυψη κάποιων φορολογικών δεδομένων του Τραμπ κατά την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στην υπηρεσία.

Οι Μασκ και Μπέζος

Ανάμεσα στην εκτενή λίστα με τα «θύματα» του Λίτλτζον περιλαμβάνονται επίσης βαθύπλουτοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, όπως ο Ελον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος. Σύμφωνα με το δίκτυο CBS News, όταν οι δικαστές ζήτησαν από τον Λίτλτζον να κατονομάσει τα πρόσωπα των οποίων τις πληροφορίες υπέκλεψε, εκείνος σηκώθηκε και φώναξε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». Κατόπιν δήλωσε πως έδωσε τις εν λόγω πληροφορίες σε αμερικανικά ειδησεογραφικά μέσα. Συγκεκριμένα κατονόμασε την εφημερίδα New York Times και τον μη κυβερνητικό οργανισμό ProPublica που ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία. Oι New York Times δημοσίευσαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 ένα πολύκροτο άρθρο με τίτλο «Οι φόροι του Προέδρου», βασισμένοι σε αυτά τα στοιχεία. Περίπου ένα χρόνο αργότερα η ProPublica χρησιμοποίησε τα ίδια στοιχεία σε έρευνά της σχετικά με τη (μη) φορολογία των δισεκατομμυριούχων στη χώρα. Σε κανέναν από τους δύο οργανισμούς δεν ασκήθηκε κατηγορία, καθώς δεν θεωρήθηκε πως ενήργησαν παρανόμως. Στο σχετικό δημοσίευμα των New York Times αποκαλυπτόταν πως ο Τραμπ πλήρωσε σε δέκα ξεχωριστές χρονιές εντός του διαστήματος 2000-2015 μηδενική φορολογία, ότι το φορολογικό έτος 2016-2017 πλήρωσε ως φόρο εισοδήματος μόλις 750 δολάρια και πως είχε χρέος από δάνεια ύψους 300 εκατ. δολαρίων.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου, η δικαστής Ανα Ρέγιες, η οποία διορίστηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, είπε στον κατηγορούμενο: «Δεν μπορώ να κρύψω πόσο με προβληματίζουν τα ευρήματα που προκύπτουν». Ωστόσο πρόσθεσε: «Μην μπερδεύεστε όμως, αυτό που κάνατε είναι απαράδεκτο. Η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά με ανθρώπους που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους». Από την πλευρά της η Αλίνα Χάμπα, δικηγόρος του Τραμπ, είπε πως η «σοκαριστική παράβαση» του Τσαρλς Λίτλτζον είναι πιθανό να στοίχισε ψήφους στον τέως πρόεδρο κατά την εκλογική αναμέτρηση του 2020, ενώ αποκάλεσε την πράξη του πρώην υπαλλήλου «φρικαλεότητα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έσπασε» την αμερικανική πολιτική παράδοση της φορολογικής διαφάνειας των πολιτικών προσώπων όταν το 2016, και ενώ ήταν υποψήφιος για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές δηλώσεις του για το προηγούμενο έτος. Υστερα από τη διαρροή των φορολογικών δεδομένων φάνηκε βέβαια πως ο Τραμπ είχε έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο γι’ αυτή την άρνηση: είχε πληρώσει ένα εξωφρενικά χαμηλό ποσό, κάτι που θα θύμωνε μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων.

Τα στοιχεία που έβγαλε στη δημοσιότητα ο Λίτλτζον, αν και προϊόντα παράνομης πράξης, προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση στο Κογκρέσο και έφεραν ξανά «στο τραπέζι» το ζήτημα της φορολογίας των πολιτικών και των πλούσιων Αμερικανών. Επιπλέον έριξαν ένα σημαντικό φως πάνω στις κατά τα άλλα συσκοτισμένες φορολογικές δραστηριότητες του τέως προέδρου.

Σύμφωνα με το BBC, τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι μεταξύ του 2017 και του 2021 ο Λίτλτζον εργάστηκε για μια εταιρεία συμβούλων που δεν κατονομάζεται, η οποία με τη σειρά της εργαζόταν υπεργολαβικά για το IRS. Η κλοπή των δεδομένων έγινε μεταξύ 2018 και 2020. Σε κάποιες περιπτώσεις τα στοιχεία πήγαιναν σε βάθος 15ετίας.