Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο που «νταντεύει μωρά»

H Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο με ομήρους παιδιά Ισραηλινών, τα οποία «προσέχουν» ένοπλοι της.

Το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας μετά τις μαρτυρίες και αναφορές για αποκεφαλισμένα βρέφη στο κιμπούτς Κφαρ Άζα. Στο βίντεο μέλη της κρατούν μικρά παιδιά και μωρά στο κιμπούτς Χολίτ στο νότιο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

BREAKING: Hamas released on Friday footage of terrorists holding Israeli toddlers and children on Saturday, during the mass infiltration and massacre of Israelis. pic.twitter.com/IhDU6U1ubH

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2023