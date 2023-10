Γαλλία: Εκλεισε, για λόγους ασφαλείας, το Μουσείο του Λούβρου

Το Λούβρο έκλεισε εκτάκτως σήμερα τις πύλες του «για λόγους ασφαλείας», καθώς η Γαλλία έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες σε σχολείο στην πόλη Αράς, στα βόρεια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εκπαιδευτικός και να τραυματιστούν ακόμη δύο άτομα.

Dear visitors,

For security reasons, the Musée du Louvre is closing its doors today, Saturday, October 14.

Those who have booked a visit during the day will be reimbursed.

Thank you for your understanding.

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023