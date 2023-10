«Οχι» στην «εξορία» των Παλαιστινίων από τη Γάζα, λέει ο Χακάν Φιντάν

Η Αγκυρα απορρίπτει την εξορία των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κάιρο όπου είχε συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

