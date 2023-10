AFP: Ζητά ενδελεχή έρευνα για τον θάνατο δημοσιογράφου του Reuters – «Να σεβαστούν το έργο μας»

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Agence France-Presse, AFP) ζήτησε σήμερα από το Ισραήλ και τον Λίβανο την διεξαγωγή «ενδελεχούς έρευνας» για την χθεσινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters και τραυματίσθηκαν έξι δημοσιογράφοι, μεταξύ του δύο του AFP.

Είναι κρίσιμης σημασίας να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να εξακριβωθεί πώς μία διαπιστευμένη ομάδα δημοσιογράφων που έφερε σαφή διακριτικά έγινε στόχος επίθεσης, αναφέρει σε ανακοίνωση ο γενικός διευθυντής του Γαλλικού Πρακτορείου Φαμπρίς Φράις.

Un journaliste vidéo de Reuters, Issam Abdallah, a été tué et six autres journalistes de l’AFP, de Reuters et d’Al-Jazeera ont été blessés cet après-midi en couvrant la situation dans le sud du Liban #AFP pic.twitter.com/2zYhLWe58D

