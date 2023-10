ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τη Μέση Ανατολή την ερχόμενη Τρίτη

Έκτακτη σύνοδο κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών συγκαλεί την ερχόμενη Τρίτη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαλ Μισέλ, σε μια εμφανή προσπάθεια να εξευρεθεί κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «είναι εξαιρετικής σημασίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε συμφωνία με τις Συνθήκες και τις αρχές μας να προαδιορίσει την κοινή μας θέση και να δημιουργήσει μια ξεκάθαρη ενωτική πορεία που να αντανακλά την πολυπλοκότητα της εξελισσόμενης κατάστασης».

Πάντως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζει ξεκάθαρα στην ανακοίνωση του ότι «στεκόμαστε με αλληλεγγύη προε τον λαό του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών χτυπημάτων. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα με πλήρη ευθυγράμμιση στο διεθνές δίκαιο, και ιδιαίτερα στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Nothing justifies Hamas’ brutal terrorist attacks against Israel. We stand in full solidarity with the people of Israel.

Israel has the right to defend itself in full compliance with international law.

The unfolding tragedy has many consequences for Europe. That is why I am…

