ΗΠΑ: Δυνατότητα φυγής δια θαλάσσης προς Κύπρο θα έχουν από αύριο οι Αμερικανοί στο Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στους Αμερικανούς, που βρίσκονται στο Ισραήλ, και στους άμεσους συγγενείς τους τη δυνατότητα να αναχωρήσουν αύριο, Δευτέρα, δια θαλάσσης από τη Χάιφα για την Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε με τη δήλωσή του σχετική οδηγία που κυκλοφόρησε σήμερα στο Ίντερνετ.

#BREAKING: #US Embassy in #Israel asks its citizens to go to #Haifa to evacuate them to #Cyprus tomorrowhttps://t.co/LpCIE9U2iU pic.twitter.com/yyrAVRcJlv

— Arab News (@arabnews) October 15, 2023