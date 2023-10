Πολωνία: Το exit poll δείχνουν νίκη Ντόναλντ Τουσκ

Η κεντρώα φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία, νικώντας το λαϊκιστικό, εθνικιστικό Κόμμα του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS) και την σύμμαχό του άκρα δεξιά, σύμφωνα με τα exit polls.

Τα τρία κόμματα της κεντρώας αντιπολίτευσης, ο Συνασπισμός των Πολιτών του Ντόναλντ Τουσκ, οι Χριστιανοδημοκράτες του Τρίτου Δρόμου και η Αριστερά συγκεντρώνουν από κοινού 248 έδρες στην 460μελή βουλή, έναντι 212 εδρών για το PiS και την Συνομοσπονδία (άκρα δεξιά).

«Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στη γη», δήλωσε από τη Βαρσοβία ο Ντόναλντ Τουσκ. «Η Πολωνία νίκησε, η δημοκρατία νίκησε, τους διώξαμε από την εξουσία (…) είναι το τέλος της κακής περιόδου, είναι το τέλος της κυριαρχίας του PiS», δήλωσε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων κατά την έξοδο από τις κάλπες.

Today, “I am the happiest person on this earth.” Donald Tusk in Warsaw. According to first exit polls in 🇵🇱, his Civic Coalition together with two likely partners could have a majority to form a government. pic.twitter.com/sQHujQAIGI

