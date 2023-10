Γάζα: Πίεση σε Ισραήλ και Αίγυπτο, για να αποτραπεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης

Σε Ισραήλ και Αίγυπτο στρέφονται πια τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς όλοι (ή σχεδόν όλοι) προσπαθούν πια να αποτρέψουν κατά βάση δύο πράγματα: την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα από τη μία πλευρά, και την εξάπλωση της πολεμικής έντασης πέραν της Γάζας από την άλλη.

Η πορεία της ανθρωπιστικής κρίσης με την οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη η Λωρίδα της Γάζας πρόκειται να κριθεί από όσα θα κάνουν (ή δεν θα κάνουν) τα επόμενα 24ωρα κυρίως δύο χώρες: το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, επέστρεψε στο Ισραήλ σήμερα, αφού προηγουμένως έκανε μια περιοδεία – εξπρές σε Αίγυπτο, Ιορδανία, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία, με στόχο την αποτροπή της επέκταση της έντασης.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι η κοινή διεθνής προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή είναι «να αποτραπεί η εξάπλωση της σύγκρουσης, να προστατευθούν αθώες ζωές και να πάει βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται στη Γάζα».

We stand with Israel as it defends itself. The United States is also actively working to ensure the people of Gaza can get out of harm’s way and the assistance they need — food, water, medicine — can get in. Hamas does not care if Palestinians suffer.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2023