IDF: Νεκρός ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς

Νεκρός από βομβαρδισμό στη Γάζα φέρεται να είναι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ειδικότερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν το απόγευμα της Δευτέρας ότι σκότωσαν τον επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Χαμάς, στο Χαν Γιούνις.

Η Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε και επισήμως την είδηση και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την «εξουδετέρωση» του ηγετικού στελέχους της Χαμάς.

🎥Watch: IDF assassinates the head of Hamas General Intelligence in Khan Yunis

Read full story: https://t.co/o9JqkIdZ9k pic.twitter.com/GeqC1tdaQV

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 16, 2023