«Σας ικετεύω, φέρτε πίσω το μωρό μου»: Eκκληση από τη μητέρα της 21χρονης ομήρου της Χαμάς

Η μητέρα της Μία Σεμ, Γαλλοϊσραηλινής ομήρου της Χαμάς, ικέτευσε σήμερα «τους ηγέτες του κόσμου» για την απελευθέρωση της κόρης της, η οποία απήχθη στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Ζητώ από τους ηγέτες του κόσμου η κόρη μου να μας δοθεί πίσω στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, όπως και οι άλλοι όμηροι. Ικετεύω τον κόσμο να μου δώσουν πίσω το μωρό μου», είπε η μητέρα της Μία, η Κερέν Σεμ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ.

Η Κερέν Σεμ σημείωσε, σχετικά με βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο οποίο παρουσιάζεται η κόρη της, ότι «το βρήκε την ίδια ώρα με τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με την κυβέρνηση» του Ισραήλ.

«Προσπαθώ να μη σκέφτομαι μια εισβολή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πιθανότητα χερσαίας εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κοντά στον παλαιστινιακό θύλακο, «αλλά μόνο την κόρη μου. Ξέρω ότι χρειάζεται ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

Μέχρι τότε «δεν ήξερα αν ήταν ζωντανή ή νεκρή. Υπήρχε μια φήμη ότι είχε τραυματιστεί στον ώμο ή στο πόδι. Τραυματίστηκε στο χέρι. Χειρουργήθηκε. Δείχνει τρομοκρατημένη. Λέει ό,τι της λένε να πει. Ανησυχώ πολύ γι’ αυτήν», συνέχισε.

«Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σκέφτομαι ότι θα τους φροντίζουν», πρόσθεσε.

Στο βίντεο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα η νεαρή γυναίκα παρουσιάζεται ξαπλωμένη να λαμβάνει ιατρική φροντίδα στο χέρι της.

«Αυτή η τρομοκρατική επίθεση έγινε στο Ισραήλ. Αύριο αυτό θα γίνει στη Γαλλία και μεθαύριο στις ΗΠΑ. Εχουμε να κάνουμε με έναν στυγνό εχθρό. Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να ελευθερώσει τους κρατούμενους», επέμεινε.

Hamas Islamist terrorists have released video of an injured Israeli hostage Mia Schem from Gaza.

IDF Statement 👇

Last week, Mia Schem’s family was informed by IDF officials that Mia had been adbucted.

IDF representatives are in continuous contact with the family.

