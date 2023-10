Iσραήλ: Aυτή είναι η ιεραρχία της Χαμάς – «Ξέρουμε ποιοι είστε»

Οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις (IDF) ανήρτησαν στην πλατφόρμα X γράφημα στο οποίο παρουσιάζουν την ιεραρχία της Χαμάς. Στην κορυφή παρουσιάζεται ο «ηγέτης» της οργάνωσης παγκοσμίως και πολιτικός αρχηγός της, Ισμαήλ Χανίγιε και οι δύο «υπαρχηγοί» του.

«Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων. Ξέρουμε ποιοι είστε» αναφέρουν στη λεζάντα της ανάρτησής τους οι IDF.

This is Hamas’ organizational hierarchy—its leadership is in control of Gaza.

This is who’s responsible for Hamas’ attacks against Israeli civilians.

We know who you are. pic.twitter.com/nWs1ZiWQzr

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023