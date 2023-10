Νεκρός ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Αϊμάν Νοφάλ

ΟΑϊμάν Νοφάλ, ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, σκοτώθηκε έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, ανακοίνωσε την Τρίτη η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς Ταξιαρχίες Izz el-Deen Al-Qassam.

Μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Izz el-Deen Al-Qassam, ο Noφάλ ήταν επικεφαλής της ένοπλης διοίκησης της κεντρικής περιοχής της Γάζας.

Hamas announces the death of Ayman Nofal, a member of the terror group’s General Military Council, in an Israeli bombing in the Gaza Strip. pic.twitter.com/KJHhp4LogE

