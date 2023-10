Πρέσβειρα ΗΠΑ στην Κύπρο: Εξαιρετική η συνεργασία για την άφιξη Αμερικανών από το Ισραήλ

Στο λιμάνι Λεμεσού κατέπλευσε τα ξημερώματα της Τρίτης το κρουαζιερόπλοιο «Rhapsody of the Seas», μεταφέροντας από το Ισραήλ 159 ξένους υπηκόους, στην πλειονότητά τους Αμερικανούς, στο πλαίσιο του δρομολογίου που διευθέτησε η αμερικανική πρεσβεία, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τη συνεργασία εξήρε η πρέσβειρα των ΗΠΑ Τζούλι Φίσερ που βρέθηκε το πρωί στο τερματικό επιβατών. Χαρακτηριστικά έγραψε στο X: «Η υποστήριξη των Αμερικανών πολιτών εξακολουθεί να είναι η ύψιστη προτεραιότητα οποιασδήποτε αμερικανικής πρεσβείας, οπουδήποτε στον κόσμο και έχουμε αυτή την τεράστια συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, με την Εθνική Φρουρά, το Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με τις Λιμενικές Αρχές, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή άφιξη και μεταφορά αυτών των Αμερικανών».

Supporting Americans is the highest calling of all US embassies around the world. We have a tremendous partnership with @CyprusMFA, @Cyprus_Police, @NationalGuardCY, immigration authorities, port authorities – all essential to the smooth arrival & the onward processing of… pic.twitter.com/KUgYPVyhVV

— Julie Fisher (@USAmbCy) October 17, 2023