Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο νότιο Ιράν

Ισχυρός σεισμός 5,5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 30 χιλιόμετρα βόρεια του Μπαντάς Αμπάς, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές.

Πριν από περίπου επτά ώρες το Ινστιτούτο είχε καταγράψει ακόμα έναν ισχυρό σεισμό στην ίδια περιοχή που ήταν 5,3 Ρίχτερ.

🔔#Earthquake (#زلزله) M5.5 occurred 30 km N of Bandar ‘Abbās (#Iran) 8 min ago (local time 19:56:48). More info at:

— EMSC (@LastQuake) October 17, 2023