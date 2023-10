Ισραηλινός σταθμός παρουσίασε βίντεο για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου

Το ισραηλινό Κανάλι 12 παρουσίασε αποκλειστικό βίντεο που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ καταδεικνύει πως ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου Αλ Αχλί έγινε μέσα από τη Γάζα και όχι από το έδαφος του Ισραήλ όπως ισχυρίζεται η Χαμάς

Σε ανάρτηση του Ισραηλινού κράτους αναφέρεται με αφορμή το βίντεο «για όσους από εσάς εξακολουθείτε να αναρωτιέστε τι συνέβη στο νοσοκομείο al-Ahli στη #Gaza χθες το βράδυ, έχουμε αποδείξεις».

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.

Το πρωί της Τετάρτης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία, κατά τους ισχυρισμούς τους, «αποδεικνύουν ότι το πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλι δεν ήταν ισραηλινό, αλλά από αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας Ισλαμιστών».

Οπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού στο Τελ Αβίβ, η εξέταση των εικόνων από ψηλά «αποδεικνύει ότι επρόκειτο για ρουκέτα που έφτασε στο πάρκινγκ του νοσοκομείου από κοντά, γι’ αυτό και δεν δημιούργησε κάποιο κρατήρα στην περιοχή, όπως συμβαίνει με τους πυραύλους που όντως εκτοξεύει κατά στόχων της Χαμάς το Ισραήλ».

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023