ΗΠΑ: «Δεν είναι υπεύθυνο το Ισραήλ» για το πλήγμα στο νοσοκομείο

Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας επιβεβαίωσε τα σχόλια του προέδρου Μπάιντεν, πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για τη φονική έκρηξη της Τρίτης σε νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας.

«Ενώ συνεχίζουμε να συλλέγουμε πληροφορίες, η τρέχουσα αξιολόγησή μας, με βάση την ανάλυση εναέριων εικόνων, υποκλοπών και πληροφοριών ανοιχτού κώδικα, είναι ότι το Ισραήλ δεν είναι υπεύθυνο για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας χθες», έγραψε η Αντριεν Γουότσον.

While we continue to collect information, our current assessment, based on analysis of overhead imagery, intercepts and open source information, is that Israel is not responsible for the explosion at the hospital in Gaza yesterday.

— Adrienne Watson (@NSC_Spox) October 18, 2023