«Η Χαμάς πιθανώς χρησιμοποίησε βορειοκορεατικά όπλα στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου»

Οι εξτρεμιστές της Χαμάς πιθανότατα χρησιμοποίησαν βορειοκορεατικά όπλα κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επίθεσής τους στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανάλυση βίντεο και όπλων από ειδικούς, παρότι η Πιονγιάνγκ αρνείται την προμήθεια οπλισμού στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Το βίντεο αναλύθηκε από δύο ειδικούς στον βορειοκορεατικό εξοπλισμό. Και σε συνδυασμό με στοιχεία της νοτιοκορεατικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας και ανάλυση από το Associated Press των όπλων που κατασχέθηκαν στα σημεία των επιθέσεων, φαίνεται πως η Χαμάς χρησιμοποίησε τους βορειοκορεατικούς F-7 – φορητούς και επαναχρησιμοποιούμενους εκτοξευτήρες ρουκετών.

Οι εκτοξευτές ρουκετοβόλων χειροβομβίδων, που εκτοξεύουν μία μόνο κεφαλή και μπορούν να ξαναγεμίσουν γρήγορα, αποτελούν πολύτιμο οπλισμό στις συγκρούσεις ομάδων με βαρέα οχήματα. Μοιάζουν με το ευρύτερα γνωστό RPG-7 της σοβιετικής εποχής, με μερικές κομβικές διαφοροποιήσεις. Οι F-7, δε, φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε Συρία, Ιράκ, Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας, εξηγεί ο Ν.Ρ. Τζένσεν-Τζόουνς, ειδικός σε θέματα όπλων και διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Armament Research Services.

«Η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει καιρό παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις και τα όπλα της έχουν καταγραφεί και παλιότερα μεταξύ των απαγορευμένων εξοπλισμών», λέει ο ίδιος στο Associated Press.

Στο παρελθόν η Χαμάς έχει δημοσιεύσει εικόνες από την εκπαίδευση των εξτρεμιστών της που εμφανίζουν έναν εκτοξευτήρα ρουκετών με τη χαρακτηριστική κόκκινη λωρίδα και άλλα σχεδιαστικά στοιχεία που συνάδουν με το F-7, προσθέτει ο Ματ Σρέντερ, ανώτερος ερευνητής της Small Arms Survey, ο οποίος έγραψε έναν οδηγό για τον ελαφρύ οπλισμό της Πιονγιάνγκ.

«Δεν αποτελεί έκπληξη να βλέπουμε βορειοκορεατικά όπλα στη Χαμάς», λέει ο ίδιος.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κατά καιρούς δημοσιεύει η Χαμάς δείχνουν τους ενόπλους της να χρησιμοποιούν το βορειοκορετικό κατευθυνόμενο αντιαρματικό βλήμα Bulsae, αλλά και το αυτόματο Type 58, μια βορειοκορεατική παραλλαγή του καλάσνικοφ, λέει ο Τζένσεν.

