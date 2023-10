Σούνακ: Αλληλέγγυα η Βρετανία στο Ισραήλ – Σημαντική η παροχή βοήθειας στη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, κατά τη σημερινή τους συνάντηση, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται αλληλέγγυο στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους της Γάζας.

«Θα είμαστε αλληλέγγυοι με τον λαό σας και το δικαίωμά σας να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να φέρετε και πάλι πίσω την ασφάλεια στη χώρα σας, στον λαό σας, να εξασφαλίσετε την ασφαλή επιστροφή των ομήρων που απήχθησαν», δήλωσε ο Σούνακ στη συνάντηση, απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Τόνισε επίσης την ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας.

«Οι Παλαιστίνιοι είναι θύματα αυτού που κάνει η Χαμάς. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική πρόσβαση», δήλωσε ο Σούνακ.

