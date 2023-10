Τα χτυπήματα του Ισραήλ στην ηγεσία της Χαμάς

Αρκετά ηγετικά στελέχη της ισλαμιστικής οργάνωσης της Χαμάς έχουν σκοτωθεί από την ημέρα που η ισλαμιστική οργάνωση επιτέθηκε στο Ισραήλ. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα είναι συνεχείς και τις τελευταίες ώρες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακόμη δύο βασικά μέλη.

Εν μέσω φόβων για μία γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινός πρόεδρος, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε διαμηνύσει ότι το Ισραήλ «θα εξαφανίσει από τον χάρτη» τη Χαμάς μετά την επίθεση στο νότιο Ισραήλ. Η Λωρίδα της Γάζας, η οποία διοικείται από τους εξτρεμιστές βρίσκεται σε πλήρη πολιορκία και υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς εδώ και μέρες.

Ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη της ισλαμιστικής οργάνωσης που φέρονται να έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα είναι επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Χαμάς. Συγκεκριμένα, στις 16 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αξιωματούχο με την πολεμική αεροπορία να επιβεβαιώνει και επισήμως την είδηση δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από την «εξουδετέρωση» του ηγετικού στελέχους της οργάνωσης.

🎥Watch: IDF assassinates the head of Hamas General Intelligence in Khan Yunis

Στις 17 Οκτωβρίου ο Αϊμάν Νοφάλ, ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, σκοτώθηκε έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, ανακοίνωσε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς Ταξιαρχίες Izz el-Deen Al-Qassam.

Μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Izz el-Deen Al-Qassam, ο Noφάλ ήταν επικεφαλής της ένοπλης διοίκησης της κεντρικής περιοχής της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες Izz el-Deen Al-Qassam ιδρύθηκαν το 1991 ως ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς. Είναι η μεγαλύτερη και καλύτερα εξοπλισμένη ομάδα που δραστηριοποιείται στη Γάζα και έχει διεξαγάγει αρκετούς πολέμους κατά του Ισραήλ. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά την πυραυλική της ικανότητα και έχει χρησιμοποιήσει drones και κομάντος. H ένοπλη ομάδα διαθέτει επίσης τη δική της μονάδα εσωτερικής ασφάλειας (al-Majd).

Hamas announces the death of Ayman Nofal, a member of the terror group’s General Military Council, in an Israeli bombing in the Gaza Strip. pic.twitter.com/KJHhp4LogE

Χθές το βράδυ, σκοτώθηκε η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα μέλος του πολιτικού γραφείου της Xαμάς, Τζαμίλα Χάντι. Σύμφωνα με την ισλαμιστική οργάνωση, η 64χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στην Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τομέα της Γάζας.

Η Τζαμίλα Σάντι εξελέγη το 2006 βουλευτής του Νομοθετικού Συμβουλίου, του κοινοβουλίου, το οποίο δεν λειτουργεί από τότε που η Χαμάς εκδίωξε την Παλαιστινιακή Αρχή από τη Λωρίδα της Γάζας το 2007. Το 2021, έγινε η πρώτη γυναίκα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, που αποτελείται από 20 μέλη που προέρχονται από εσωτερικές ψηφοφορίες.

Σήμερα, 19 Οκτωβρίου ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς Τζεχάντ Μέιζεν σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

«O υποστράτηγος Τζεχάντ Μέιζεν, Διοικητής των Παλαιστινιακών Δυνάμεων Εθνικής Ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας και η οικογένειά του σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό του σπιτιού του στη γειτονιά Sheikh Radwan» αναφέρει η ανάρτηση. Νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι «κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, υπό τη διεύθυνση της Σιν Μπετ, κατέστρεψαν εκατοντάδες τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς».

Σε ανάρτηση που έκανε πρόσφατα ο ισραηλινός στρατός φέρεται να αποτυπώνεται η ιεραρχική δομή της ισλαμιστικής οργάνωσης. Στην κορυφή παρουσιάζεται ο «ηγέτης» της οργάνωσης και πολιτικός αρχηγός της, Ισμαήλ Χανίγιε καθώς και οι δύο «υπαρχηγοί» του.

«Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων. Ξέρουμε ποιοι είστε» αναφέρουν στη λεζάντα της ανάρτησής τους οι IDF.

This is Hamas’ organizational hierarchy—its leadership is in control of Gaza.

This is who’s responsible for Hamas’ attacks against Israeli civilians.

We know who you are. pic.twitter.com/nWs1ZiWQzr

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023