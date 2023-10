Ο συναγερμός «νίκησε» τα MTV Awards – Ακυρώνεται η τελετή απονομής

Στην απόφαση να ακυρώσει τη διεξαγωγή των μουσικών βραβείων MTV Europe Music Awards, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν στο Παρίσι τον επόμενο μήνα, προχώρησε η διοργανώτρια αρχή, εν μέσω των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διοργανωτές επικαλέστηκαν «την αστάθεια των παγκόσμιων γεγονότων», καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κορυφώνεται.

Η τελετή απονομής, η 30η ετήσια διοργάνωση, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της μουσικής βιομηχανίας και επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, στο Paris Nord Villepinte, στις 5 Νοεμβρίου.

Μεταξύ των υποψηφίων ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, η Ολίβια Ροντρίγκο, οι Bad Bunny και οι Foo Fighters, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στο Paris Nord Villepinte.

