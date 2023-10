Μπαράζ επιθέσεων με drone σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Ιράκ

Μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη νότια Συρία και δυο βάσεις στο Ιράκ δέχθηκαν επιθέσεις χθες και σήμερα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το ιρανικό Αλ Μαγιαντίν αναφέρθηκε σε επίθεση με drone στην βάση της Αλ Τανφ, κοντά στα σύνορα της Συρίας με το Ιράκ και την Ιορδανία. Στην Aλ Τάνφ το ένα drone καταρρίφθηκε, ενώ ένα άλλο προκάλεσε μικρούς τραυματισμούς, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο Associated Press.

A US military base in the Al-Tanf area of ​​Homs province, Syria, was attacked by a drone by resistance factions.

Attack on the American Al-Tanf base on the Syrian-Iraqi-Jordanian border triangle with 3 drones

Targeting of the American base Konitzo in the northern part of Deir

