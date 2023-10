Τζο Μπάιντεν: Χαμάς και Πούτιν θέλουν να «αφανίσουν» δημοκρατίες

Το «κοινό» στοιχείο πως θέλουν να «αφανίσουν» δημοκρατίες έχουν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ώρα Ελλάδας) ο Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς, αναγγέλλοντας πως θα ζητήσει σήμερα το Κογκρέσο να εγκρίνει «κατεπειγόντως» τη χρηματοδότηση βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ και στην Ουκρανία.

We cannot and will not let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win.

I refuse to let that happen. pic.twitter.com/Ywjviuw3gF

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023