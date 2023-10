Ερυθρά Ημισέληνος: Οι ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν την εκκένωση του νοσοκομείου Al Quds της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι έλαβε προειδοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις να «εκκενώσουν αμέσως» το νοσοκομείο Al-Quds της Γάζας, το οποίο φιλοξενεί επί του παρόντος περισσότερους από 400 ασθενείς και 12.000 εκτοπισμένους πολίτες.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα: «Καλούμε τον κόσμο να αναλάβει άμεση και επείγουσα δράση για να αποτρέψει μια νέα σφαγή όπως αυτή που συνέβη στο νοσοκομείο Al-Ahli Baptist».

Urgent Appeal🚨

PRCS faces an imminent threat. The IOF demands the evacuation of Al-Quds Hospital, a sanctuary for over 400 patients and around 12,000 displaced civilians.

We call the international community to act urgently, averting another catastrophe like Al-Ahli Hospital

— PRCS (@PalestineRCS) October 20, 2023