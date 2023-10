Πρώην βουλευτής των ΗΠΑ: «Συγγενείς μου σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό της εκκλησίας στη Γάζα»

Ο πρώτος Παλαιστίνιος Αμερικανός που υπηρέτησε ως μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ο Τζάστιν Αμάς, δήλωσε πως συγγενείς του σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

«Με μεγάλη θλίψη, έχω τώρα επιβεβαιώσει ότι αρκετοί από τους συγγενείς μου σκοτώθηκαν στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει, όταν μέρος του συγκροτήματος καταστράφηκε ως αποτέλεσμα ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής», έγραψε ο Αμάς σε μια ανάρτηση του στο X, που απεικονίζει δύο χαμένα μέλη της οικογένειάς του, τη Βαϊόλα και τη Γιάρα.

I was really worried about this. 😔 With great sadness, I have now confirmed that several of my relatives (including Viola and Yara pictured here) were killed at Saint Porphyrius Orthodox Church in Gaza, where they had been sheltering, when part of the complex was destroyed as… pic.twitter.com/w5k1xEeTgF

