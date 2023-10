Ισραήλ κατά Ερντογάν: Υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς

Αιχμές προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στάση του απέναντι στη Χαμάς εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Λιόρ Χαϊάτ, τονίζοντας πως πρόκειται για «μια κατάπτυστη τρομοκρατική οργάνωση, χειρότερη από το ISIS».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Λιόρ Χαϊάτ σημείωνει πως «το Ισραήλ απορρίπτει ολόψυχα τα σκληρά λόγια του Τούρκου προέδρου για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς» και προσθέτει: «Η Χαμάς είναι μια κατάπτυστη τρομοκρατική οργάνωση, χειρότερη από το ISIS, που δολοφονεί βάναυσα και σκόπιμα μωρά, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους, παίρνει ομήρους πολίτες και χρησιμοποιεί τους δικούς της ανθρώπους ως ανθρώπινες ασπίδες».

«Ακόμη και η προσπάθεια του Τούρκου προέδρου να υπερασπισθεί την τρομοκρατική οργάνωση και τα υποκινούμενα λόγια του δεν θα αλλάξουν τη φρίκη που έχει δει όλος ο κόσμος και το αδιαμφισβήτητο γεγονός: Χαμάς = ISIS», αναφέρει στο σχόλιό του.

