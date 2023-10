Μέση Ανατολή – Live: Ολες οι εξελίξεις από την 20ή ημέρα του πολέμου

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι 12 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα μέσω της συνοριακής διέλευσης της Ράφα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την οποία επικαλείται η ισραηλινή Haaretz, φορτηγά μετέφεραν στη Λωρίδα φάρμακα, τρόφιμα και νερό.

Ωστόσο, τονίζεται ότι κανένα φορτηγό με καύσιμα δεν έχει εισέλθει ακόμη στον θύλακο.

Από την έναρξη του πολέμου, συνολικά 74 φορτηγά βοήθειας έχουν εισέλθει στη Γάζα, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

@PalestineRCS received 12 trucks from their Egyptian Red Crescent counterparts at the #Rafah border crossing, containing water, food, medicines and medical supplies. So far, a total of 74 trucks have been received, but fuel has not been allowed to enter the Strip till this moment pic.twitter.com/RVoCOWSyOI