Μέση Ανατολή: Τι ξέρουμε για τη νυχτερινή επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα

Για τη «μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση» στη Γάζα από την έναρξη των συγκρούσεων στις 7 Οκτωβρίου κάνει λόγο ο ισραηλινός στρατός, όσον αφορά τη νυχτερινή επιδρομή των δυνάμεών του.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη παραδοχή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας για καταδρομική επιχείρηση με άρματα εντός της Λωρίδας της Γάζας.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023