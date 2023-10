Το ισραηλινό ΥΠΕΞ απαντά στον Ερντογάν για τη Χαμάς: «Απορρίπτουμε τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου»

«Η Χαμάς είναι μια κατάπτυστη τρομοκρατική οργάνωση», δηλώνει ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ, Λιόρ Χαϊάτ, απαντώντας στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είχε, μια ημέρα νωρίτερα, χαρακτηρίσει τη Χαμάς «απελευθερωτικό κίνημα».

Israel wholeheartedly rejects the Turkish President’s harsh words about the terrorist organization Hamas.

Hamas is a despicable terrorist organization worse than ISIS that brutally and intentionally murders babies, children, women and the elderly, takes civilians hostage and uses… pic.twitter.com/LU4mJGz18v

