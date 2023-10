Γάζα: Νεκρός ο «νούμερο 2» της αντικατασκοπείας της Χαμάς

Οι ισραηλινές δύναμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον αναπληρωτή επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφοριών της Χαμάς, Χαντί Μπαρούντ, σε μια επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα.

Ο Μπαρούντ, σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν στην ομάδα που σχεδίασε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου μαζί με τον ηγέτη της οργάνωσης Γιάχια Σινουάρ. Ο Μπαρούντ υπηρέτησε στο παρελθόν ως διοικητής τάγματος στην περιοχή Χαν Γιουνίς και κατείχε άλλους ρόλους στη διεύθυνση πληροφοριών της τρομοκρατικής οργάνωσης. «Ηταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό πολλών τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών», αναφέρουν οι IDF.

Οι IDF δημοσιεύσαν ένα βίντεο που δείχνει την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον aξιωματούχο της Χαμάς.

IDF says it has eliminated the deputy head of Hamas’s intelligence, Shadi Barud, in a strike in the Gaza Strip today. IDF accuses Barud of planning the October 7 attacks with Hamas leader Yahya Sinwar. pic.twitter.com/JRc3nt83w5

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 26, 2023